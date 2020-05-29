***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -573.368 11.786.582 -29.775 889.207 5.879.184 390.277 42.342.107 42.342.107Diğer Düzeltmeler261.411Transferler390.277 -390.277Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-599.812Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-106.627 -706.439 -706.439Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -311.957 11.786.582 -136.402 889.207 6.269.461 -599.812 41.635.668 41.635.668Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -311.957 11.786.582 -127.405 890.030 6.007.227 1.026.763 43.271.240 43.271.240Transferler1.026.763 -1.026.763Dönem Karı (Zararı)1.014.159Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-37.452 976.707 976.707Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -311.957 11.786.582 -164.857 890.030 7.033.990 1.014.159 44.247.947 44.247.947Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.419.188 -1.746.326Dönem Karı (Zararı)1.014.159 -599.812Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-671.333 615.527Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler159.493 189.046Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-32.321 164.208Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-32.321 164.208Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.300.510 92.039Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.424.152 -123Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler123.642 92.162Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-205.578 232.294Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-205.578 232.294Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler707.583 -62.060İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.402.589 -1.762.041Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.938.261 -2.046.647İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)43.965 -2.783.797İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.894.296 737.150Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler21.693 -23İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)21.693 -23Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.592.335 450.821Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-29.980 -144.703Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler514.141 52.100İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)514.141 52.100Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)65.496 26.768Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.838 -42.157İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.838 -42.157Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.417.553 -146.826İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.598 88.626Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)75.058 94.516Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-460 -5.890Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.745.415 -1.746.326Vergi İadeleri (Ödemeleri)-326.227 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.648 -78.748Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.648 -78.748Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.648 -78.748FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.629.927 1.566.982Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.931.731 1.805.822Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.931.731 1.805.822Ödenen Faiz-122.348 -238.963Alınan Faiz1.424.152 123YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-224.387 -258.092NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-224.387 -258.092DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ319.561 329.447DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ95.174 71.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 95.174 319.561Ticari Alacaklar12.465.872 14.345.632İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-36 601.705 668.051İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 11.864.167 13.677.581Diğer Alacaklar2.719 24.667İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.719 24.667Stoklar13 10.370.436 8.773.624Peşin Ödenmiş Giderler26 162.803 132.823Diğer Dönen Varlıklar190.894 265.952İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 190.894 265.952ARA TOPLAM23.287.898 23.862.259TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.287.898 23.862.259DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar116.789 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 116.789 0Diğer Alacaklar33.510 33.255İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 33.510 33.255Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 22.804.971 22.804.971Maddi Duran Varlıklar18 1.749.170 1.826.028Tesis, Makine ve Cihazlar18 1.352.470 1.416.835Mobilya ve Demirbaşlar18 252.549 257.288Özel Maliyetler18 144.151 151.905Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 2.223.806 2.292.795İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar19 2.223.805 2.292.794Bilgisayar Yazılımları19 1 1TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.928.246 26.957.049TOPLAM VARLIKLAR50.216.144 50.819.308KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.391.086 5.322.817İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.391.086 5.322.817Banka Kredileri8 1.391.086 5.322.817Ticari Borçlar1.170.842 662.606İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 1.170.842 662.606Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 164.429 98.933Diğer Borçlar74.520 81.358İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 74.520 81.358Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.442.670 25.117İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 1.442.670 25.117Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü326.227 335.585Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.884 1.987İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 10.884 1.987ARA TOPLAM4.580.658 6.528.403TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.580.658 6.528.403UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar151.397 154.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 151.397 154.316Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 1.236.142 865.349TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.387.539 1.019.665TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.968.197 7.548.068ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.247.947 43.271.240Ödenmiş Sermaye27 24.000.000 24.000.000Geri Alınmış Paylar (-)27 -311.957 -311.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.621.725 11.659.177Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.786.582 11.786.582Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 11.786.582 11.786.582Diğer Kazançlar (Kayıplar)27 -164.857 -127.405Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler890.030 890.030Yasal Yedekler27 890.030 890.030Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 7.033.990 6.007.227Net Dönem Karı veya Zararı27 1.014.159 1.026.763TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.247.947 43.271.240TOPLAM KAYNAKLAR50.216.144 50.819.308Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 1.624.987 1.511.069Satışların Maliyeti29 -1.036.208 -1.597.321TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)588.779 -86.252BRÜT KAR (ZARAR)588.779 -86.252Genel Yönetim Giderleri30 -201.802 -230.925Pazarlama Giderleri30 -163.855 -57.116Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 2.592.975 1.095.161Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -1.183.113 -1.588.531ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.632.984 -867.663Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 212.400 295.473FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.845.384 -572.190Finansman Gelirleri33 0 2.476Finansman Giderleri33 -123.642 -92.162SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.721.742 -661.876Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-707.583 62.060Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -326.227 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -381.356 62.060SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.014.159 -599.816DÖNEM KARI (ZARARI)1.014.159 -599.816Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.014.159 -599.816Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-37.452 -85.302Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları27 -48.015 -106.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27 10.563 21.326Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-37.452 -85.302TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)976.707 -685.118Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları976.707 -685.118http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847758BIST