***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 24.000.000 -311.957 11.786.582 -65.155 948.982 6.916.115 9.060.781 52.335.348 52.335.348Transferler9.060.781 -9.060.781Dönem Karı (Zararı)2.002.556 2.002.556 2.002.556Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.482 12.482 12.482Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -311.957 11.786.582 -52.673 948.982 15.976.897 2.002.556 54.350.386 54.350.386Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -311.957 11.786.582 -174.189 999.275 15.926.603 649.263 52.875.577 52.875.577Transferler32.463 616.800 -649.263Dönem Karı (Zararı)-847.431 -847.431 -847.431Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-113.054 -113.054 -113.054Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -311.957 11.786.582 -287.243 1.031.738 16.543.403 -847.431 51.915.092 51.915.092Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI661.185 -3.215.202Dönem Karı (Zararı)-847.431 2.002.556Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-847.431 2.002.556Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.131.829 -1.449.209Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-16 141.682 175.407Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler403.592 -1.881.657Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 403.592 -1.881.657Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler324.466 -55.652Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 324.466 15.995Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -71.647Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler654.229 -136.628Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 0 -2.022Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 781.142 309.323Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23 486.006 1.134.373Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -612.919 -1.578.302Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -392.140 449.321İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler376.786 -3.768.549Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-536.804 1.325.619İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)28 -6.742 408İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -530.062 1.325.211Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 723.525İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)28 0 643.722İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 7 79.803Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler158 -101Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)27 158 -101Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -708.749 -1.664.145Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -333.138 147.338Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.140.280 -2.363.971İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28 3.804.595 226.931İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.664.315 -2.590.902Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 171.651 127.982Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.268 -2.182.387İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)28 -5.278 -2.182.387İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 20.546 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 45.607 305.249İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-417.494 -187.658Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19 -305.344 -191.904Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)19 -112.150 4.246Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları661.184 -3.215.202Vergi İadeleri (Ödemeleri)1 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -283.844Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -283.844Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 0 -251.246Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 0 -32.598FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-627.220 3.803.866Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri54.139 4.204.846Kredilerden Nakit Girişleri7 54.139 4.204.846Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 60.963 -22.031Ödenen Faiz7 -742.322 -380.971Alınan Faiz0 2.022YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.965 304.820NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.965 304.820DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ131.013 102.378DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ164.978 407.198Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 164.976 131.013Ticari Alacaklar11.730.472 12.053.265İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 180.839 174.097İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 11.549.633 11.879.168Diğer Alacaklar45.232 75.232İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 45.232 75.232Stoklar10 21.139.787 20.431.038Peşin Ödenmiş Giderler11 442.621 109.908Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 0 158Diğer Dönen Varlıklar1.732.319 1.426.975İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 1.732.319 1.426.975ARA TOPLAM35.255.407 34.227.589TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR35.255.407 34.227.589DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar19.144 19.151İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 19.144 19.151Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 35.150.000 35.150.000Maddi Duran Varlıklar1.400.518 1.471.109Tesis, Makine ve Cihazlar13 849.320 898.960Mobilya ve Demirbaşlar13 456.873 472.297Özel Maliyetler13 94.325 99.852Kullanım Hakkı Varlıkları15 1.917.842 2.119.989Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.047.941 2.119.033İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar14 2.047.941 2.119.033Peşin Ödenmiş Giderler426 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 426 0Ertelenmiş Vergi Varlığı27 2.885.963 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR43.421.834 40.879.282TOPLAM VARLIKLAR78.677.241 75.106.871KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11.607.161 10.674.548İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11.607.161 10.674.548Banka Kredileri7 10.777.713 9.875.417Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 829.448 799.131Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.445.361 2.244.718İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.445.361 2.244.718Banka Kredileri7 1.445.361 2.244.718Ticari Borçlar6.786.118 5.258.757İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 4.383.344 578.749İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 2.402.774 4.680.008Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 381.545 197.394Diğer Borçlar259.936 244.668İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 84.722 90.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 175.214 154.668Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 272.189 226.582Kısa Vadeli Karşılıklar156.098 65.008Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 93.098 2.008Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 63.000 63.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler54.672 166.822İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 54.672 166.822ARA TOPLAM20.963.080 19.078.497TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.963.080 19.078.497UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.258.606 1.440.087İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.258.606 1.440.087Banka Kredileri7 100.710 110.690Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.157.896 1.329.397Uzun Vadeli Karşılıklar733.297 365.597Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 733.297 365.597Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 3.807.166 1.347.113TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.799.069 3.152.797TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.762.149 22.231.294ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.915.092 52.875.577Ödenmiş Sermaye20 24.000.000 24.000.000Geri Alınmış Paylar (-)20 -311.957 -311.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.499.339 11.612.393Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.499.339 11.612.393Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 11.786.582 11.786.582Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -287.243 -174.189Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.031.738 999.275Yasal Yedekler20 1.031.738 999.275Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 16.543.403 15.926.603Net Dönem Karı veya Zararı-847.431 649.263TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.915.092 52.875.577TOPLAM KAYNAKLAR78.677.241 75.106.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 5.201.183 12.114.985Satışların Maliyeti21 -3.721.561 -9.633.239TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.479.622 2.481.746BRÜT KAR (ZARAR)1.479.622 2.481.746Genel Yönetim Giderleri22 -1.408.425 -267.001Pazarlama Giderleri22 -505.016 -125.500Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 773.965 2.587.484Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -1.019.475 -2.000.051ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-679.329 2.676.678Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 220.900 84.522FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-458.429 2.761.200Finansman Giderleri25 -781.142 -309.323SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (Z 392.140 -449.321Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 392.140 -449.321SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-847.431 2.002.556DÖNEM KARI (ZARARI)-847.431 2.002.556Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-847.431 2.002.556Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-113.054 12.482Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-113.054 12.482Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 33.769 -3.120Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 -146.823 15.602Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-113.054 12.482TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-960.485 2.015.038Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-960.485 2.015.038http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026972BIST