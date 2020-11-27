***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi30.09.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal tabloDeğişikliğin NedeniBirkaç kalemin hatalı girilmiş olmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiEtkisi yoktur.AçıklamalarŞirketimizin 30.09.2020 tarihli hesap dönemine ait yayınlanan finansal tablolarında kar zarara etkisi olmayan birkaç kalem düzeltilerek 27.11.2020 tarihinde yeniden duyurulacaktır.Kamuoyuna saygıyla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890278BIST