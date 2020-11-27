***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
27.11.2020 12:32
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.09.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal tablo
Değişikliğin Nedeni
Birkaç kalemin hatalı girilmiş olması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Etkisi yoktur.
Açıklamalar
Şirketimizin 30.09.2020 tarihli hesap dönemine ait yayınlanan finansal tablolarında kar zarara etkisi olmayan birkaç kalem düzeltilerek 27.11.2020 tarihinde yeniden duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890278
BIST
13:511.344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
13:517,8328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0389
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
13:519,3421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0459
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
13:51455,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,40
|Açılış
|: 455,66
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler13:51
|SAFKR
|13,87
|14.921.733
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|9.540.012
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.247.802
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.291.196
|% 9,95
|
|BASCM
|11,49
|525.487
|% 9,95
|
|ISBIR
|2.916,00
|676.264
|% -10,00
|
|IZTAR
|12,39
|3.304.289
|% -9,96
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|SANFM
|12,43
|1.691.383
|% -9,00
|
|SUMAS
|38,50
|142.903
|% -8,33
|
|GARAN
|9,38
|1.821.584.313
|% 0,43
|
|KRDMD
|5,21
|1.282.340.908
|% 0,58
|
|PETKM
|4,22
|1.075.020.262
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,16
|1.044.038.507
|% 3,85
|
|GUBRF
|51,65
|935.979.737
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,16
|1.044.038.507
|% 3,85
|
|PETKM
|4,22
|1.075.020.262
|% 2,18
|
|KRDMD
|5,21
|1.282.340.908
|% 0,58
|
|GARAN
|9,38
|1.821.584.313
|% 0,43
|
|TSKB
|2,55
|421.482.240
|% -4,49
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8280
|7,8328
|% -0,49
|
|Euro
|9,3340
|9,3421
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,4179
|10,4701
|% -0,58
|
|Frank
|8,6095
|8,6613
|% -0,42
|
|Riyal
|2,0831
|2,0936
|% -0,42
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-0,92
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-4,85
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-46,00
|
|Tam
|2.999
|3.075
|-44,95
|
|Yarım
|1.450
|1.487
|-21,74
|
|Çeyrek
|727
|744
|-10,87
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,29
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,84
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,08
|48,08
|0,29
|