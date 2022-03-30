***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
30.03.2022 11:04
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 16.08.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, %150 oranında, tamamı nakden karşılanıp 36.000.000 TL artırılarak 60.000.000 TL'ye çıkarılması için almış olduğu karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuruyu geri çektiğimizi bildiririz. Kamuoyuna saygılarımızla
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013931
BIST
11:242.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 18,65
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.230
En Düşük
2.213
11:2414,6629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0902
|Açılış
|: 14,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6629
En Düşük
14,5332
11:2416,3454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1601
|Açılış
|: 16,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3462
En Düşük
16,1459
11:24905,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 5,92
|Açılış
|: 905,27
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler11:24
|ULUSE
|103,00
|9.762.388
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,42
|215.854.686
|% 9,62
|
|PRZMA
|3,85
|1.111.036
|% 6,65
|
|GZNMI
|43,36
|67.952.981
|% 6,43
|
|KLNMA
|15,19
|216.245
|% 5,49
|
|CEOEM
|14,34
|17.857.959
|% -9,98
|
|PKENT
|217,00
|15.128.781
|% -7,62
|
|SODSN
|24,24
|48.480
|% -7,62
|
|KAREL
|12,98
|63.365.261
|% -6,89
|
|KAPLM
|60,85
|4.635.721
|% -5,22
|
|THYAO
|31,34
|1.683.766.682
|% -0,95
|
|ASELS
|24,46
|974.409.467
|% 2,26
|
|GARAN
|12,19
|929.372.815
|% 0,66
|
|SISE
|15,24
|753.440.266
|% 0,93
|
|PETKM
|9,09
|591.141.352
|% 0,22
|
|YKBNK
|4,07
|427.782.663
|% 1,75
|
|ODAS
|1,66
|156.561.544
|% 1,22
|
|TSKB
|1,48
|113.059.222
|% 3,50
|
|GARAN
|12,19
|929.372.815
|% 0,66
|
|ISFIN
|3,42
|215.854.686
|% 9,62
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6570
|14,6629
|% 0,62
|
|Euro
|16,3307
|16,3454
|% 0,99
|
|Sterlin
|19,1903
|19,2865
|% 0,88
|
|Frank
|15,7410
|15,8359
|% 0,97
|
|Riyal
|3,8950
|3,9145
|% 0,60
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|3,18
|
|Altın Gr.
|905
|905
|6,07
|
|Cumhuriyet
|5.954
|6.044
|-162,00
|
|Tam
|5.924
|6.074
|-163,73
|
|Yarım
|2.863
|2.938
|-79,20
|
|Çeyrek
|1.436
|1.469
|-39,61
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,49
|
Seans Raporu
11:24
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11:39ALBRK
Yüzde 5.23 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 964, 679 adet işlem
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11:37ISYAT
Yüzde 4.53 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 605, 870 adet işlem
-
11:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 81 artarak (% 0.89 ) 2, 468
-
11:36
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, YKBNK
-
11:36
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, GARAN