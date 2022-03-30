***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 16.08.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, %150 oranında, tamamı nakden karşılanıp 36.000.000 TL artırılarak 60.000.000 TL'ye çıkarılması için almış olduğu karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuruyu geri çektiğimizi bildiririz. Kamuoyuna saygılarımızlaİptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013931BIST