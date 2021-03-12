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***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.03.2021 11:56


im Kurulu Karar Tarihi 11.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 12.03.2021

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.03.2021 tarihli kararına istinaden
1)Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020 yılı sonu itibari ile dolması üzerine 2021-2025 yılları arasında (5 yıl) geçerli olacak şekilde Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı (6) ncı maddesinin tadiline,
2)Konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, T.C Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Şirket Genel Kurulu gibi, ilgili ve yetkili merciler nezdinde,Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince bütün muamelelerin yerine getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
EK: 2 PRİZMA PRES ESAS SÖZ. TADİL.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917838


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