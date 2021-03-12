***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









im Kurulu Karar Tarihi 11.03.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 12.03.2021Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 11.03.2021 tarihli kararına istinaden1)Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020 yılı sonu itibari ile dolması üzerine 2021-2025 yılları arasında (5 yıl) geçerli olacak şekilde Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı (6) ncı maddesinin tadiline,2)Konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, T.C Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Şirket Genel Kurulu gibi, ilgili ve yetkili merciler nezdinde,Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince bütün muamelelerin yerine getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdfEK: 2 PRİZMA PRES ESAS SÖZ. TADİL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917838BIST