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***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.04.2021 13:55



***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılmasına ilişkin esas sözleşme tadiline Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.03.2021

Ek Açıklamalar
Söz konusu Esas Sözleşme tadili , Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunulmuş, Bakanlığın E-50035491-431.02-00063063009 sayılı yazısı ile tadile izin verilmiştir. ilgili onay yazısı ekte yer almaktadır. Yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 onaylıtadilmetni.pdf
EK: 2 onayyazısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929100


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Yarım 1.478 1.517 7,25  
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