***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılmasına ilişkin esas sözleşme tadiline Ticaret Bakanlığı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 17.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.03.2021Ek AçıklamalarSöz konusu Esas Sözleşme tadili , Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunulmuş, Bakanlığın E-50035491-431.02-00063063009 sayılı yazısı ile tadile izin verilmiştir. ilgili onay yazısı ekte yer almaktadır. Yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 onaylıtadilmetni.pdfEK: 2 onayyazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929100BIST