***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.06.2021 15:28
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KST Geçerlilik Tarihi Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.05.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan KST geçerlilik tarihi ile ilgili karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 onaylıtadilmetni.pdf
EK: 2 onayyazısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939320
BIST
17:011.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,50
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
17:018,5158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0239
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
17:0110,4365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0493
|Açılış
|: 10,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
17:01521,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,14
|Açılış
|: 521,72
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ESEN
|31,68
|144.427.776
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.026.755
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|BEYAZ
|10,16
|12.335.828
|% 9,96
|
|METUR
|27,60
|33.958.200
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|241.201.546
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|103.438.507
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,11
|1.245.545.876
|% 1,50
|
|THYAO
|13,36
|783.612.285
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,22
|587.587.670
|% 3,26
|
|KRDMD
|7,97
|534.252.075
|% 1,40
|
|EREGL
|19,46
|385.585.225
|% 1,20
|
|YKBNK
|2,22
|587.587.670
|% 3,26
|
|GARAN
|8,11
|1.245.545.876
|% 1,50
|
|ODAS
|2,08
|241.201.546
|% -9,96
|
|TSKB
|1,36
|127.997.628
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,94
|169.715.830
|% -0,51
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5144
|8,5158
|% 0,28
|
|Euro
|10,4324
|10,4365
|% 0,47
|
|Sterlin
|12,0345
|12,0949
|% 0,00
|
|Frank
|9,4509
|9,5078
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2642
|2,2755
|% 0,29
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-7,35
|
|Altın Gr.
|521
|521
|0,73
|
|Cumhuriyet
|3.447
|3.499
|6,00
|
|Tam
|3.430
|3.518
|5,97
|
|Yarım
|1.658
|1.702
|2,89
|
|Çeyrek
|831
|851
|1,45
|
|Gümüş.Ons
|28,15
|28,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,73
|0,06
|
|B. Petrol
|71,17
|71,17
|1,86
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:11EUKYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 932, 091 adet işlem
-
17:10MTRKS
Yüzde 9.74 oranında artışla 36.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 104 adet işlem
-
17:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler OYAKC, EKGYO, BIMAS
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 55 artarak (% 0.77 ) 1, 250
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSTIM, NATEN, BEYAZ, DERIM, CELHA, VAKKO, MZHLD, EUKYO, ESEN, METUR