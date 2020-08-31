***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2020 14:45
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere 31.08.2020 tarihinde toplandılar. Yapılan müzakereler sonunda
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Halit Çelik'in vefatı üzerine
Boşalan üyeliğe Mustafa Demirtaş'ın atanmasına ve yapılacak ilk genel kurulda paydaşlarımızın oylamasına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871790
BIST
14:541.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -15,45
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.084
14:547,3539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0204
|Açılış
|: 7,3590
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|Önceki Kapanış
|: 7,3630
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7,3596
En Düşük
7,2953
14:548,7800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0787
|Açılış
|: 8,7450
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|Önceki Kapanış
|: 8,7250
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8,7807
En Düşük
8,6730
14:54465,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,93
|Açılış
|: 465,11
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:54
|ULAS
|3,19
|35.893.019
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.181.455
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.193.269
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.567.233
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.994.427
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,11
|816.194.585
|% 0,65
|
|GUSGR
|6,25
|480.575.695
|% -3,10
|
|EKGYO
|1,76
|422.535.731
|% -3,83
|
|GARAN
|6,80
|406.128.032
|% -1,73
|
|FENER
|25,64
|389.681.459
|% 4,14
|
|KRDMD
|3,11
|816.194.585
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,76
|422.535.731
|% -3,83
|
|ZOREN
|2,80
|223.079.461
|% 0,72
|
|GSRAY
|3,16
|249.234.176
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,04
|156.522.369
|% -0,49
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3490
|7,3539
|% 0,28
|
|Euro
|8,7703
|8,7800
|% 0,90
|
|Sterlin
|9,7738
|9,8228
|% 0,12
|
|Frank
|8,1155
|8,1643
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9540
|1,9638
|% 0,23
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|1,98
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.069
|3.145
|6,22
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|3,01
|
|Çeyrek
|744
|761
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|28,01
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,14
|
|B. Petrol
|46,39
|46,39
|0,58
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