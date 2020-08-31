***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere 31.08.2020 tarihinde toplandılar. Yapılan müzakereler sonundaŞirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Halit Çelik'in vefatı üzerineBoşalan üyeliğe Mustafa Demirtaş'ın atanmasına ve yapılacak ilk genel kurulda paydaşlarımızın oylamasına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871790BIST