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***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.11.2020 10:59
GÜNCEL HABERLER



***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Belgelerin Sermaye Piyasası Kuruluna Verilme Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 24.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 48.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPRZM00029 1.058.823,53 1.058.823,530 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, PRZMA, TREPRZM00011 Hamiline
B Grubu, PRZMA, TREPRZM00011 22.941.176,47 22.941.176,470 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, PRZMA, TREPRZM00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 24.000.000 24.000.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan paylar 2(iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılacaktır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 30.09.2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Şirketimizin 75.000.000 TL kayıtlı ihraç tavanı dahilinde kalmak kaydıyla 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %100 oranında (bedelli) nakden artırılarak, 48.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahname ektedir.
1.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İzahname.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886303


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Altın Gr. 521 521 5,52  
Cumhuriyet 3.457 3.509 21,00  
Tam 3.438 3.524 17,04  
Yarım 1.662 1.705 8,24  
Çeyrek 833 852 4,12  
Gümüş.Ons 24,52 24,56 0,64  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,18  
B. Petrol 40,88 40,88 -0,34  
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