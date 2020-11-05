***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Belgelerin Sermaye Piyasası Kuruluna Verilme TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Mevcut Sermaye (TL) 24.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 48.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPRZM00029 1.058.823,53 1.058.823,530 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, PRZMA, TREPRZM00011 HamilineB Grubu, PRZMA, TREPRZM00011 22.941.176,47 22.941.176,470 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, PRZMA, TREPRZM00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 24.000.000 24.000.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan paylar 2(iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılacaktır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 30.10.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun 30.09.2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Şirketimizin 75.000.000 TL kayıtlı ihraç tavanı dahilinde kalmak kaydıyla 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %100 oranında (bedelli) nakden artırılarak, 48.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahname ektedir.1.Eklenen DökümanlarEK: 1 İzahname.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886303BIST