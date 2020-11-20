***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
20.11.2020 15:05
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 20.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, sermaye artırımından elde edilen edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan aşağıdaki raporun kabulüne ve söz konusu raporun kamuya açıklanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
SERMAYE ARTIRIM GEREKÇESİ VE SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK
FONUN KULLANIM YERLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Şirketimizin planlanan yatırımlarının finansmanı, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve finansal borçlarının kapatılması amacıyla sermaye artırımı yapılmaktadır.
Yapılacak 24.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımında, sermaye artırım maliyetinin yaklaşık 300.000 TL olması, böylelikle sermaye artırımı sonucunda sağlanacak tahmini nakit girişinin 23.700.000 TL olması beklenmektedir.
Nakit Sermaye Artırımının Gerekçeleri
Makine yatırımı, otel ve restoranın Covid önlemleri kapsamında revizyonu, hammadde tedarikinde kullanılmak amacıyla işletme sermayesinin güçlendirilmesi, banka kredilerinin kapatılması amacıyla Şirketimiz sermaye artırımı planlamaktadır.
Fon Kullanım Yeri
Niteliği
Fon Kullanımı (TL)
Fon Kullanımı (%)
Makine Yatırımı
Makine yatırımları kapsamında 2 adet ambalaj üretim makinası, 1 adet ofset makinası, 1 adet tabaka ofset makinası, 1 adet mecmua tel zımba makinasının ikinci el olarak alınması planlanmaktadır.
8.000.000
33,76%
Otel/Restaurant yenilenmesi
Otel ve Restaurant covid önlemlerine uygun hale getirilecektir. Halihazırda Tandem'e kiraya verilmiş olan otelin işletmesi 01.01.2021 tarihi itibariyle Prizma tarafından gerçekleştirilecektir.
4.000.000
16,88%
Banka Kredi Borçları
Banka kredileri kapatılacaktır.
2.024.470
8,54%
İşletme Sermayesi
Hammade tedariğinde kullanılması planlanmaktadır.
9.675.530
40,83%
Toplam
23.700.000
100,00%
Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçla Kullanılacağı
Kapatılacak banka kredilerinin detayı aşağıda belirtilmiştir
Banka Adı
Kapatılacak Kredi Tutarı (TL)
Akbank
61,733.31
Vakıf Bank
44,101.78
Ziraat Bankası
315.000
Ziraat Bankası
270.000
Ziraat Bankası
205.000
Ziraat Bankası
118.635
Ziraat Bankası
1.010.000
Toplam
2.024.470,09
Sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 300.000 TL maliyet dikkate alınarak, sermaye artırımı sonucunda sağlanacak 23.700.000 TL tutarındaki tahmini nakit sermaye girişinin %33,76'sı makine yatırımları, %16,88'i otel ve restoranın Covid önlemleri kapsamında revizyonunda, %40,83'ü hammadde tedarikinde, %8,54'ü ise banka kredilerinin kapatılmasında kullanılacaktır. Şirket yönetimi ihtiyaç duyulması halinde kullanım yerleri arasında geçiş yapma konusunda yetkilendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889362
BIST