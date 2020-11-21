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***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

21.11.2020 10:24



***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.11.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                         Şirketimiz 20.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, sermaye artırımından elde edilen edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan aşağıdaki raporun kabulüne ve söz konusu raporun kamuya açıklanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
SERMAYE ARTIRIM GEREKÇESİ VE SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK
FONUN KULLANIM YERLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Şirketimizin planlanan yatırımlarının finansmanı, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve finansal borçlarının kapatılması amacıyla sermaye artırımı yapılmaktadır.
Yapılacak 24.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımında, sermaye artırım maliyetinin yaklaşık 300.000 TL olması, böylelikle sermaye artırımı sonucunda sağlanacak tahmini nakit girişinin 23.700.000 TL olması beklenmektedir.
Nakit Sermaye Artırımının Gerekçeleri
Makine yatırımı, otel ve restoranın Covid önlemleri kapsamında revizyonu, hammadde tedarikinde kullanılmak amacıyla işletme sermayesinin güçlendirilmesi, banka kredilerinin kapatılması amacıyla Şirketimiz sermaye artırımı planlamaktadır.
    Fon  Kullanım Yeri
           Niteliği
       Fon Kullanımı  (TL)
       Fon Kullanımı (%)    

    Makine Yatırımı
    Makine yatırımları kapsamında 2 adet ambalaj üretim  makinası, 1 adet ofset makinası, 1 adet tabaka ofset makinası, 1 adet mecmua  tel zımba makinasının ikinci el olarak alınması planlanmaktadır.
    8.000.000
    33,76%

    Otel/Restaurant yenilenmesi
    Otel ve Restaurant covid önlemlerine uygun hale  getirilecektir. Halihazırda Tandem'e kiraya verilmiş olan otelin işletmesi  01.01.2021 tarihi itibariyle Prizma tarafından gerçekleştirilecektir.
    4.000.000
    16,88%

    Banka Kredi Borçları
    Banka kredileri kapatılacaktır.
    2.024.470
    8,54%

    İşletme Sermayesi
    Hammade tedariğinde kullanılması planlanmaktadır.
    9.675.530
    40,83%

    Toplam
     
    23.700.000
    100,00%

Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçla Kullanılacağı
Kapatılacak banka kredilerinin detayı aşağıda belirtilmiştir
    Banka Adı
    Kapatılacak Kredi Tutarı (TL)

    Akbank
    61,733.31

    Vakıf Bank
    44,101.78

    Ziraat Bankası
    315.000

    Ziraat Bankası
    270.000

    Ziraat Bankası
    205.000

    Ziraat Bankası
    118.635

    Ziraat Bankası
    1.010.000

    Toplam
    2.024.470,09

 
Sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 300.000 TL maliyet dikkate alınarak, sermaye artırımı sonucunda sağlanacak 23.700.000 TL tutarındaki tahmini nakit sermaye girişinin %33,76'sı makine yatırımları, %16,88'i otel ve restoranın Covid önlemleri kapsamında revizyonunda, %40,83'ü hammadde tedarikinde, %8,54'ü ise banka kredilerinin kapatılmasında kullanılacaktır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889474


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Tam 3.054 3.135 54,64  
Yarım 1.476 1.516 26,44  
Çeyrek 740 758 13,21  
Gümüş.Ons 24,18 24,21 0,07  
Gümüş Gr. 5,93 5,94 0,08  
B. Petrol 45,13 45,13 0,93  
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