***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
23.09.2021 14:31
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu Pay Tebliğinin 33.Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek olan bedelli sermaye artırımı neticesinde elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964968
BIST
14:391.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,96
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
14:398,7512
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0993
|Açılış
|: 8,7250
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|Önceki Kapanış
|: 8,6400
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8,8021
En Düşük
8,6232
14:3910,2200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0845
|Açılış
|: 10,2200
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|Önceki Kapanış
|: 10,1355
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10,2600
En Düşük
10,1150
14:39498,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,77
|Açılış
|: 498,70
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|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler14:39
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,60
|38.327.631
|% 9,79
|
|KERVN
|0,45
|147.340
|% 9,76
|
|UTPYA
|22,00
|219.494
|% 7,42
|
|GARFA
|12,06
|5.148.940
|% 7,10
|
|AKYHO
|2,47
|95.438.624
|% -8,86
|
|DESPC
|10,85
|15.622.124
|% -8,28
|
|KTSKR
|57,85
|16.711.124
|% -8,17
|
|DOGUB
|4,82
|8.875.791
|% -6,59
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|GARAN
|9,30
|1.952.693.867
|% -1,90
|
|EREGL
|16,88
|745.872.418
|% -0,12
|
|THYAO
|13,24
|721.373.210
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,41
|523.905.208
|% -1,23
|
|TUPRS
|111,70
|453.517.883
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,41
|523.905.208
|% -1,23
|
|GARAN
|9,30
|1.952.693.867
|% -1,90
|
|EKGYO
|1,83
|319.456.447
|% 2,23
|
|ODAS
|1,35
|106.272.655
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,37
|398.934.872
|% -2,01
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7499
|8,7512
|% 1,15
|
|Euro
|10,2100
|10,2200
|% 0,83
|
|Sterlin
|11,9586
|12,0186
|% 1,81
|
|Frank
|9,4215
|9,4782
|% 1,28
|
|Riyal
|2,3252
|2,3369
|% 1,10
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|3,98
|
|Altın Gr.
|499
|499
|7,06
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|29,00
|
|Tam
|3.278
|3.362
|30,40
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|14,71
|
|Çeyrek
|795
|813
|7,36
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,68
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,07
|
|B. Petrol
|75,83
|75,83
|-0,36
|
Seans Raporu
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14:55ISBTR
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Yüzde -8.86 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 981, 234 adet işlem
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14:51XU100
Endeks 1, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 10, 640.00 milyon TL de
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14:51DOGUB
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 712, 022 adet işlem