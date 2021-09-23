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***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

23.09.2021 14:31



***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun  VII-128.1 nolu Pay Tebliğinin 33.Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek olan bedelli sermaye artırımı neticesinde elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964968


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