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***PSDTC* *AYEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

26.04.2023 09:05
***PSDTC* *AYEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***PSDTC******AYEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [AYEN, PSDTC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

AYEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,9811212 TL Teorik Fiyat: 25,159 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) PSDTC.E Pay Başına Brüt Temettü: 3,8396969 TL Teorik Fiyat: 33,36 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141020


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MIPAZ 8,11 27.073.634 % 9,89  
ULAS 12,28 2.655.924 % 9,45  
CMBTN 586,00 81.402.350 % 8,94  
IHAAS 171,40 20.894.214 % 8,76  
BURCE 76,75 77.000.922 % 7,34  
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Dolar 19,4246 19,4302 % 0,03  
Euro 21,4607 21,4820 % 0,80  
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Frank 21,7645 21,8957 % 0,35  
Riyal 5,1648 5,1907 % 0,03  
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12:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.999 2.000 2,18  
Altın Gr. 1.248 1.248 0,92  
Cumhuriyet 9.078 9.215 88,00  
Tam 9.117 9.289 0,00  
Yarım 4.453 4.548 13,00  
Çeyrek 2.226 2.288 7,00  
Gümüş.Ons 25,00 25,02 -0,01  
Gümüş Gr. 15,59 15,60 -0,03  
B. Petrol 80,95 80,95 0,36  
Seans Raporu 12:28
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