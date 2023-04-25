***PSDTC* *AYEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***PSDTC******AYEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AYEN, PSDTC26.04.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAYEN ENERJI AYEN 0,9811212 0,883009PERGAMON DIS TICARET PSDTC 3,8396969 3,4557272Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140785BIST