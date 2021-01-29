***PSDTC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.01.2021 09:13
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,973566 TL Teorik Fiyat: 29,766 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905775
BIST
18:001.498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
0
En Düşük
0
18:007,3736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0394
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,3849
En Düşük
7,3341
18:008,9305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0266
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9400
En Düşük
8,9002
18:00437,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,83
|Açılış
|: 437,26
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
438,40
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ISKPL
|17,71
|602.317
|% 0,00
|
|ISKPL
|17,71
|602.317
|% 0,00
|
|ISKPL
|17,71
|602.317
|% 0,00
|
|ISKPL
|17,71
|602.317
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3642
|7,3736
|% 0,54
|
|Euro
|8,9184
|8,9305
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,0700
|10,1205
|% 0,28
|
|Frank
|8,2545
|8,3042
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9591
|1,9690
|% 0,50
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|3,97
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,26
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|0,02
|