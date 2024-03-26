***PSDTC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.03.2024 18:34
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PSDTC.E payları 27/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262831
BIST
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18:058.807
En Düşük
|Değişim
|: -2,46%
|| -222,00
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.761
En Yüksek
9.049
18:0532,1772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0706
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
18:0534,8786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0040
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
18:052.252,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 8,51
|Açılış
|: 2.252,38
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|80,30
|9.179.346
|% 10,00
|
|IZMDC
|6,71
|246.160.942
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|29.979.213
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|80.330.118
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|124.824.611
|% 9,98
|
|PEKGY
|12,71
|636.582.492
|% -9,99
|
|KONYA
|10.117,50
|719.951.618
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|12.453.693
|% -9,99
|
|SODSN
|250,25
|14.466.722
|% -9,98
|
|SRVGY
|277,25
|55.317.124
|% -9,98
|
|THYAO
|285,25
|8.491.803.300
|% -0,17
|
|EREGL
|42,12
|5.208.001.760
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,44
|5.071.825.930
|% -6,04
|
|AKBNK
|44,28
|5.036.821.546
|% 0,45
|
|PETKM
|21,30
|4.562.445.213
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,44
|5.071.825.930
|% -6,04
|
|ISCTR
|11,12
|4.558.345.895
|% -2,54
|
|PETKM
|21,30
|4.562.445.213
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,32
|1.736.767.788
|% -4,12
|
|YKBNK
|26,64
|4.467.737.195
|% -1,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1678
|32,1772
|% 0,22
|
|Euro
|34,8675
|34,8786
|% -0,01
|
|Sterlin
|40,9181
|41,1232
|% -0,21
|
|Frank
|35,8533
|36,0330
|% -0,62
|
|Riyal
|8,6377
|8,6810
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,44
|24,47
|% 0,66
|
|Platin
|905,22
|907,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,26
|998,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,75
|85,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.176,50
|2.176,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IHYAY
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 912, 819 adet işlem
-
17:58ORCAY
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 11.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 447, 605 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -269, 71 kaybederek (% -2.77 ) 9, 474
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ZOREN, EREGL
-
17:57XU100
Endeks 8, 762 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 88, 108.00 milyon TL de