PSDTC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|53.956.195
|% 10,00
|BRISA
|9,46
|52.764.440
|% 10,00
|GOLTS
|15,62
|33.598.205
|% 10,00
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|KONYA
|256,10
|51.476.609
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7083
|8,7520
|% 0,78
|Frank
|7,1597
|7,2029
|% 0,72
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,63
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-8,73
|Altın Gr.
|383
|383
|0,60
|Cumhuriyet
|2.456
|2.514
|1,20
|Tam
|2.521
|2.575
|1,20
|Yarım
|1.228
|1.259
|0,60
|Çeyrek
|616
|630
|0,30
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,17
|-0,16
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|B. Petrol
|26,29
|26,29
|2,07
Seans Raporu
- 17:05ARMDA Yüzde -4.80 oranında düşüşle 23.00 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 433 adet işlem
- 17:03DERIM Yüzde -5.55 oranında düşüşle 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 600, 997 adet işlem
- 17:02SILVR Yüzde -6.07 oranında düşüşle 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 162, 582 adet işlem
- 17:01 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, TSKB
- 17:01XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1200, 64 kaybederek (% -1.26 ) 94, 049