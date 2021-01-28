***PSDTC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***PSDTC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler PSDTC29.01.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaPERGAMON DIS TICARET PSDTC 0,973566 0,8275311Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905378BIST