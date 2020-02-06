***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2020 12:18
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PSDTC]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817323
BIST
13:01123.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 1.185,46
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
13:015,9893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0089
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
13:016,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0157
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
13:01300,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,38
|Açılış
|: 300,87
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,16
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|8,63
|34.051.020
|% 13,85
|
|LINK
|27,54
|10.797.455
|% 11,95
|
|BOSSA
|9,75
|32.889.582
|% 11,94
|
|IZFAS
|2,21
|1.473.929
|% 9,95
|
|IZTAR
|3,35
|864.078
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|3.303.379
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|56.934
|% -9,09
|
|SALIX
|7,25
|15.675
|% -8,23
|
|BRKO
|0,36
|354.433
|% -5,26
|
|IHEVA
|3,13
|50.541
|% -4,57
|
|THYAO
|14,85
|997.141.109
|% 1,64
|
|ODAS
|2,27
|397.556.394
|% 2,25
|
|SISE
|5,62
|317.995.765
|% 2,00
|
|PGSUS
|71,65
|295.934.154
|% -4,15
|
|SASA
|9,39
|273.429.961
|% -0,74
|
|ODAS
|2,27
|397.556.394
|% 2,25
|
|TEKTU
|1,80
|205.754.327
|% 6,51
|
|YKBNK
|3,11
|267.107.798
|% 3,67
|
|KRDMD
|2,97
|235.382.203
|% 2,41
|
|CEMAS
|1,24
|87.125.927
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7454
|7,7842
|% -0,01
|
|Frank
|6,1211
|6,1580
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|6,61
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,36
|
|Cumhuriyet
|1.994
|2.024
|12,00
|
|Tam
|1.984
|2.034
|8,75
|
|Yarım
|959
|984
|4,23
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,11
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|55,60
|55,60
|0,32
|