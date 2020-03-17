***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:45
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829945
BIST
12:0783.685
En Yüksek
|Değişim
|: -4,78%
|| -4.203,50
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
83.685
12:076,4595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0316
|Açılış
|: 6,4570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4595
En Düşük
6,4177
12:077,1674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0255
|Açılış
|: 7,1640
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
12:07307,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -5,55
|Açılış
|: 307,90
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.747.484
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|
|FROTO
|50,85
|4.201.975
|% -10,00
|
|YKSLN
|4,86
|1.975.829
|% -10,00
|
|ADANA
|6,03
|850.704
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|1.946.987
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|7.846.298
|% -10,00
|
|NUGYO
|2,18
|360.000.000
|% -6,84
|
|ASELS
|20,74
|345.272.707
|% -9,51
|
|THYAO
|7,76
|256.449.092
|% -5,71
|
|GARAN
|8,05
|224.472.617
|% -1,71
|
|AKBNK
|5,81
|90.996.542
|% -2,68
|
|NUGYO
|2,18
|360.000.000
|% -6,84
|
|TSKB
|0,87
|45.746.451
|% -1,14
|
|IHLGM
|0,78
|39.262.137
|% -9,30
|
|YKBNK
|1,99
|89.646.982
|% -1,97
|
|THYAO
|7,76
|256.449.092
|% -5,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8569
|7,8963
|% -0,17
|
|Frank
|6,7500
|6,7907
|% -0,23
|
|Riyal
|1,7147
|1,7233
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-31,86
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,41
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,23
|12,28
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,11
|
|B. Petrol
|30,25
|30,25
|0,20
|
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