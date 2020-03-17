***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 12:29
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830043
BIST
12:1682.918
En Yüksek
|Değişim
|: -5,66%
|| -4.970,46
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
82.902
12:166,4576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0297
|Açılış
|: 6,4570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4589
En Düşük
6,4177
12:167,1757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0172
|Açılış
|: 7,1660
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
12:16308,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -5,29
|Açılış
|: 307,98
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.857.572
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|
|AYGAZ
|8,29
|1.467.871
|% -10,38
|
|CIMSA
|5,49
|2.845.122
|% -10,00
|
|SNGYO
|0,81
|199.251
|% -10,00
|
|DGKLB
|0,99
|6.087.311
|% -10,00
|
|YGYO
|0,36
|3.158.945
|% -10,00
|
|ASELS
|20,70
|370.129.832
|% -9,69
|
|NUGYO
|2,11
|360.000.000
|% -9,83
|
|THYAO
|7,52
|282.896.444
|% -8,63
|
|GARAN
|7,94
|242.280.595
|% -3,05
|
|YKBNK
|1,96
|94.212.659
|% -3,45
|
|NUGYO
|2,11
|360.000.000
|% -9,83
|
|TSKB
|0,87
|46.861.297
|% -1,14
|
|IHLGM
|0,78
|39.306.660
|% -9,30
|
|YKBNK
|1,96
|94.212.659
|% -3,45
|
|THYAO
|7,52
|282.896.444
|% -8,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8500
|7,8894
|% -0,26
|
|Frank
|6,7495
|6,7902
|% -0,24
|
|Riyal
|1,7147
|1,7233
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-30,65
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,67
|
|Cumhuriyet
|2.073
|2.104
|36,00
|
|Tam
|2.056
|2.108
|25,25
|
|Yarım
|994
|1.020
|12,21
|
|Çeyrek
|498
|510
|6,11
|
|Gümüş.Ons
|12,30
|12,34
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|2,55
|2,56
|-0,12
|
|B. Petrol
|30,03
|30,03
|-0,02
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