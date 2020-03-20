***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2020 10:00
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PSDTC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830940
BIST
10:0686.961
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 1.765,42
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
87.774
En Düşük
86.945
10:066,4786
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0657
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5489
En Düşük
6,4561
10:066,9701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0312
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,0307
En Düşük
6,9588
10:06312,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,23
|Açılış
|: 312,25
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
313,98
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|736.784
|% 10,00
|
|EPLAS
|10,01
|34.705
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|52.624
|% 10,00
|
|QNBFL
|131,50
|38.926
|% 9,86
|
|OSMEN
|5,22
|245
|% 9,66
|
|BALAT
|1,32
|177.362
|% -7,04
|
|IHGZT
|3,32
|33
|% -6,74
|
|UZERB
|1,37
|17.007
|% -6,16
|
|NIBAS
|5,55
|11
|% -4,64
|
|TSPOR
|2,13
|8.240.872
|% -2,74
|
|GARAN
|7,82
|43.664.363
|% 3,17
|
|ASELS
|21,78
|26.175.615
|% 3,22
|
|THYAO
|8,19
|19.719.815
|% 3,15
|
|YKBNK
|1,96
|15.692.697
|% 3,16
|
|RTALB
|4,26
|14.427.673
|% 6,77
|
|YKBNK
|1,96
|15.692.697
|% 3,16
|
|ODAS
|1,23
|8.121.989
|% 4,24
|
|GARAN
|7,82
|43.664.363
|% 3,17
|
|ISGYO
|1,35
|6.408.540
|% 3,05
|
|DOHOL
|1,42
|6.477.889
|% 8,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5492
|7,5871
|% 0,74
|
|Frank
|6,5771
|6,6167
|% -0,51
|
|Riyal
|1,7178
|1,7264
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|28,18
|
|Altın Gr.
|313
|313
|3,26
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,65
|12,69
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,66
|0,11
|
|B. Petrol
|29,41
|29,41
|0,94
|