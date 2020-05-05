***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 10:48
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842506
BIST
12:0498.634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -208,47
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
98.592
12:047,0715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0269
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0745
En Düşük
7,0234
12:047,6681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0186
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
12:04386,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,84
|Açılış
|: 386,24
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.898.315
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.503.586
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.983.149
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|115.461
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|751.895
|% -9,91
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|PETUN
|22,62
|331.597.511
|% -8,86
|
|PETUN
|22,62
|331.597.511
|% -8,86
|
|GARAN
|8,22
|301.808.515
|% 0,61
|
|AFYON
|2,73
|274.613.972
|% -7,14
|
|KRDMD
|2,23
|274.341.967
|% 3,24
|
|TSPOR
|5,92
|242.627.018
|% 1,54
|
|KRDMD
|2,23
|274.341.967
|% 3,24
|
|AFYON
|2,73
|274.613.972
|% -7,14
|
|GSRAY
|2,70
|234.359.860
|% -2,88
|
|DOHOL
|1,88
|119.761.796
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,08
|62.219.623
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7645
|8,8084
|% 0,31
|
|Frank
|7,2524
|7,2961
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8777
|1,8871
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-1,66
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.525
|-0,70
|
|Tam
|2.548
|2.586
|-0,80
|
|Yarım
|1.236
|1.264
|-0,30
|
|Çeyrek
|620
|632
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|14,82
|14,85
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|28,95
|28,95
|1,75
|
Seans Raporu
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12:19XU050
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