***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.05.2020 10:01
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PSDTC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846418
BIST
11:05102.549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -99,54
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
102.598
En Düşük
102.014
11:056,8083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8118
En Düşük
6,7746
11:057,4271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0114
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4149
11:05380,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,00
|Açılış
|: 380,19
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
380,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|39,10
|3.270.962
|% 9,96
|
|INTEM
|10,61
|7.757.439
|% 9,95
|
|PNSUT
|18,90
|83.994.596
|% 8,62
|
|PEKGY
|5,96
|7.235.097
|% 8,36
|
|CASA
|22,00
|44.946
|% 8,16
|
|EGCEY
|0,81
|345.618
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|236.483
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|1.710.155
|% -9,98
|
|RTALB
|31,12
|30.828.479
|% -9,95
|
|GLRYH
|14,48
|10.532.489
|% -9,95
|
|TUPRS
|79,50
|246.395.946
|% 0,51
|
|ECILC
|5,75
|181.402.349
|% 3,79
|
|AVOD
|3,32
|144.156.137
|% 6,41
|
|THYAO
|11,12
|126.732.219
|% 0,00
|
|GARAN
|7,55
|121.672.591
|% -0,66
|
|AVOD
|3,32
|144.156.137
|% 6,41
|
|ECILC
|5,75
|181.402.349
|% 3,79
|
|TSKB
|1,04
|30.783.459
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,70
|64.457.657
|% 1,89
|
|SNGYO
|1,14
|26.123.464
|% 4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2625
|8,3039
|% -0,17
|
|Frank
|6,9775
|7,0195
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8060
|1,8150
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|9,44
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,02
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.493
|18,20
|
|Tam
|2.528
|2.557
|18,70
|
|Yarım
|1.234
|1.250
|9,20
|
|Çeyrek
|617
|625
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,10
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,92
|33,92
|-2,15
|