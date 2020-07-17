***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.07.2020 10:01
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860178
BIST
18:05118.808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
0
En Düşük
0
18:056,8604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8604
En Düşük
6,8498
18:057,8152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0054
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8180
En Düşük
7,7990
18:05396,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,36
|Açılış
|: 396,69
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
397,10
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|6,53
|4.166.236
|% 90,67
|
|MEGAP
|6,53
|4.166.236
|% 90,67
|
|EREGL
|8,98
|558.562.893
|% 3,90
|
|ASELS
|33,16
|1.197.544.465
|% 3,67
|
|SKBNK
|1,67
|303.804.856
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,67
|303.804.856
|% 0,00
|
|MGROS
|41,64
|72.142.411
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,82
|464.836.845
|% 0,00
|
|YGYO
|0,99
|70.618.943
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,46
|3.618.572
|% 0,00
|
|ASELS
|33,16
|1.197.544.465
|% 3,67
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% 0,00
|
|THYAO
|11,95
|1.020.954.860
|% 0,00
|
|GARAN
|7,98
|1.013.794.100
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% 0,00
|
|ODAS
|2,88
|966.212.280
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,82
|464.836.845
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,57
|901.050.695
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5797
|8,6227
|% -0,05
|
|Frank
|7,2285
|7,2720
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8231
|1,8323
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|1,83
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.650
|2.690
|-8,00
|
|Tam
|2.657
|2.671
|3,70
|
|Yarım
|1.290
|1.306
|1,80
|
|Çeyrek
|647
|654
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,20
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,25
|43,25
|-0,10
|