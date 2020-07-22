***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 15:04
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861165
BIST
16:42118.320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 277,92
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
16:426,8533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0328
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
16:427,9456
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0813
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
16:42408,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 4,60
|Açılış
|: 408,41
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.281.839
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|55.401.670
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.510.102
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.974.586
|% 10,00
|
|TATGD
|11,56
|144.937.740
|% 9,99
|
|DERAS
|6,16
|55.992.831
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|42,26
|136.023.206
|% -8,21
|
|YAPRK
|15,20
|22.530.229
|% -6,69
|
|LINK
|28,24
|12.662.505
|% -6,12
|
|EKGYO
|2,37
|4.318.072.032
|% 4,87
|
|ASELS
|33,24
|1.317.245.115
|% 2,78
|
|GARAN
|7,97
|808.979.829
|% 0,38
|
|AFYON
|4,57
|607.577.218
|% -1,93
|
|PETKM
|4,26
|520.997.227
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,37
|4.318.072.032
|% 4,87
|
|IHLGM
|1,73
|260.591.646
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,08
|448.054.497
|% 1,32
|
|CEMAS
|1,72
|245.280.808
|% -1,15
|
|AFYON
|4,57
|607.577.218
|% -1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6725
|8,7160
|% 0,17
|
|Frank
|7,3321
|7,3763
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8215
|1,8307
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|12,02
|
|Altın Gr.
|408
|408
|3,90
|
|Cumhuriyet
|2.649
|2.670
|24,40
|
|Tam
|2.728
|2.740
|25,00
|
|Yarım
|1.324
|1.340
|12,20
|
|Çeyrek
|664
|671
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|4,87
|4,87
|0,21
|
|B. Petrol
|43,79
|43,79
|-0,53
|
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