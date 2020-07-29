***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2020 10:03
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PSDTC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862958
BIST
12:501.148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:506,9619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0280
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9681
En Düşük
6,9132
12:508,2041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0686
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2055
En Düşük
8,1145
12:50438,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,29
|Açılış
|: 438,00
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|29.229.642
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|25.203.523
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.950.857
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|13.579.462
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.084.141
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,52
|1.165.916.900
|% 0,11
|
|GUSGR
|6,09
|793.720.482
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,21
|778.368.463
|% -0,45
|
|GARAN
|7,35
|517.449.979
|% -0,68
|
|KRDMD
|3,04
|465.839.917
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,21
|778.368.463
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,04
|465.839.917
|% 0,33
|
|TSKB
|1,16
|173.910.087
|% -0,85
|
|IHLAS
|0,89
|125.392.033
|% -1,11
|
|GUSGR
|6,09
|793.720.482
|% 2,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0042
|9,0494
|% 0,76
|
|Frank
|7,5739
|7,6195
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8513
|1,8606
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-1,85
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.868
|2.897
|1,20
|
|Tam
|2.955
|2.979
|1,20
|
|Yarım
|1.434
|1.454
|0,60
|
|Çeyrek
|719
|728
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,38
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,01
|
|B. Petrol
|44,13
|44,13
|0,52
|