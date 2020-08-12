***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2020 11:39
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868292
BIST
12:581.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
12:587,2941
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0895
|Açılış
|: 44,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 44,5000
|
7,3304
En Düşük
7,1827
12:588,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1110
|Açılış
|: 13,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0100
|
8,6227
En Düşük
8,4425
12:586,04
En Yüksek
|Değişim
|: 4,91%
|| 0,28
|Açılış
|: 6,04
|
|Önceki Kapanış
|: 5,76
|
6,20
En Düşük
5,45
BIST En Aktif Hisseler12:56
|FADE
|3,85
|17.978.060
|% 10,00
|
|KSTUR
|81,40
|126.984
|% 10,00
|
|YONGA
|28,82
|71.214
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.111.819
|% 9,98
|
|NIBAS
|19,89
|9.242.633
|% 9,95
|
|CASA
|26,56
|6.162
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.873.535
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|592.364
|% -9,92
|
|GLRYH
|16,54
|26.448.125
|% -9,02
|
|NUGYO
|6,55
|18.122.913
|% -7,88
|
|THYAO
|11,81
|1.406.887.388
|% 1,72
|
|GARAN
|7,16
|939.707.399
|% 1,56
|
|EKGYO
|2,06
|859.037.846
|% -0,48
|
|ASELS
|17,85
|663.494.529
|% -1,38
|
|PGSUS
|51,30
|556.543.061
|% 5,25
|
|EKGYO
|2,06
|859.037.846
|% -0,48
|
|ODAS
|2,43
|369.523.331
|% 2,53
|
|GARAN
|7,16
|939.707.399
|% 1,56
|
|THYAO
|11,81
|1.406.887.388
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,17
|212.130.290
|% 0,93
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2911
|7,2959
|% 1,27
|
|Euro
|8,5813
|8,5951
|% 1,33
|
|Sterlin
|9,4826
|9,5302
|% 1,19
|
|Frank
|7,9417
|7,9896
|% 1,48
|
|Riyal
|1,9371
|1,9468
|% 1,14
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|19,62
|
|Altın Gr.
|452
|452
|9,34
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.055
|-9,00
|
|Tam
|2.992
|3.070
|-13,50
|
|Yarım
|1.446
|1.485
|-6,52
|
|Çeyrek
|725
|742
|-3,26
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,72
|0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,25
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|0,62
|