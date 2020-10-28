***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.10.2020 12:29
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884633
BIST
12:301.129
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -23,27
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.129
12:308,2896
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1048
|Açılış
|: 8,2820
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,2896
En Düşük
8,1715
12:309,7356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0767
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7374
En Düşük
9,6415
12:30506,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,38
|Açılış
|: 506,12
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
506,25
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler12:30
|KARTN
|1.648,00
|5.082.432
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,43
|17.367.157
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.960.187
|% 10,00
|
|KENT
|332,20
|288.017
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|360.238
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,75
|1.105.232
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|113.586
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|189.740
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|336.476
|% -9,96
|
|ARTI
|6,35
|241.618
|% -9,93
|
|SKBNK
|2,00
|1.192.531.273
|% 6,38
|
|TSKB
|2,32
|996.939.271
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,79
|600.909.914
|% 4,68
|
|ASELS
|17,49
|595.394.204
|% 0,75
|
|GARAN
|6,80
|509.248.247
|% -1,45
|
|SKBNK
|2,00
|1.192.531.273
|% 6,38
|
|TSKB
|2,32
|996.939.271
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,79
|600.909.914
|% 4,68
|
|YKBNK
|2,14
|202.816.021
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,20
|282.210.447
|% -2,44
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2840
|8,2896
|% 1,28
|
|Euro
|9,7322
|9,7356
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,7071
|10,7608
|% 0,64
|
|Frank
|9,0395
|9,0939
|% 0,84
|
|Riyal
|2,2005
|2,2116
|% 1,21
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|-6,28
|
|Altın Gr.
|506
|506
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.395
|27,00
|
|Tam
|3.331
|3.414
|27,72
|
|Yarım
|1.610
|1.652
|13,41
|
|Çeyrek
|808
|826
|6,71
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-1,20
|
Seans Raporu
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