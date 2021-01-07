***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.01.2021 13:55
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PSDTC]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897721
BIST
14:491.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
14:497,3235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3316
En Düşük
7,2382
14:498,9846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0240
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
14:49450,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,33
|Açılış
|: 450,51
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler14:47
|TGSAS
|18,59
|10.708.104
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.159.572
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|120.763.963
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.099.290
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|24.202.992
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,56
|103.407.734
|% -6,24
|
|EKGYO
|2,59
|3.161.909.736
|% 9,28
|
|GARAN
|10,47
|1.050.894.223
|% 0,58
|
|ASELS
|18,94
|968.700.498
|% 1,34
|
|AKBNK
|7,46
|758.100.935
|% 1,36
|
|TKFEN
|18,34
|734.887.126
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,59
|3.161.909.736
|% 9,28
|
|IHLGM
|1,42
|487.046.254
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,57
|446.522.099
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,41
|728.675.916
|% 5,25
|
|TSKB
|1,82
|346.028.657
|% 1,11
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3224
|7,3275
|% 0,30
|
|Euro
|8,9811
|8,9901
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,8927
|9,9423
|% -0,23
|
|Frank
|8,2375
|8,2871
|% -0,55
|
|Riyal
|1,9421
|1,9518
|% 0,00
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-0,18
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.986
|3.031
|-44,00
|
|Tam
|2.969
|3.044
|-48,63
|
|Yarım
|1.435
|1.473
|-23,53
|
|Çeyrek
|720
|736
|-11,76
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,03
|
|B. Petrol
|54,22
|54,22
|-0,08
|
Seans Raporu
14:47
daha fazla
-
15:02EKGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 155, 900 adet işlem
-
15:00IHLGM
Yüzde 8.40 oranında artışla 1.42 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 005, 778 adet işlem
-
14:59DERAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 8.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 337, 978 adet işlem
-
14:58BAGFS
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 432, 293 adet işlem
-
14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 91 artarak (% 0.36 ) 1, 664