***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2021 10:06
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903402
BIST
10:541.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,73
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.558
10:547,4492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0155
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4815
En Düşük
7,4269
10:549,0607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0885
En Düşük
9,0308
10:54444,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,91
|Açılış
|: 444,71
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,81
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler10:52
|INTEM
|66,55
|9.320.518
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|INVEO
|103,60
|28.341.681
|% 9,98
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|PSDTC
|37,04
|10.246.126
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|10.246.126
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|10.246.126
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|10.246.126
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,92
|413.825.658
|% 2,08
|
|KARSN
|4,32
|373.046.210
|% 4,85
|
|SISE
|7,99
|352.616.562
|% 0,63
|
|KRDMD
|7,16
|318.994.026
|% 0,85
|
|MGROS
|48,34
|291.503.959
|% 3,51
|
|DOHOL
|3,92
|413.825.658
|% 2,08
|
|TSKB
|1,92
|193.133.650
|% 2,13
|
|KARSN
|4,32
|373.046.210
|% 4,85
|
|YYAPI
|2,73
|181.260.364
|% -2,85
|
|SKBNK
|1,59
|99.316.563
|% 0,00
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4472
|7,4530
|% -0,16
|
|Euro
|9,0550
|9,0612
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,1481
|10,1990
|% 0,02
|
|Frank
|8,3639
|8,4142
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9798
|1,9898
|% -0,21
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|15,36
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,48
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,55
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|56,26
|56,26
|0,36
|