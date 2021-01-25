***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.01.2021 14:02
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904143
BIST
14:141.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,14
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.539
14:147,3812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0291
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
14:148,9774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0454
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9708
14:14442,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,66
|Açılış
|: 442,58
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler14:14
|MAALT
|231,10
|2.533.318
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|ALKA
|19,60
|10.430.019
|% 9,99
|
|POLTK
|490,50
|10.200.544
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|AGYO
|4,24
|162.083.068
|% -9,59
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|OZRDN
|11,97
|9.081.998
|% -6,99
|
|PETKM
|5,27
|1.159.190.456
|% 2,93
|
|KOZAL
|118,60
|1.032.331.568
|% 3,67
|
|KARSN
|5,13
|860.801.405
|% 8,46
|
|GARAN
|9,64
|690.811.506
|% -1,23
|
|TSKB
|2,00
|619.410.594
|% -1,48
|
|TSKB
|2,00
|619.410.594
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|369.464.700
|% 4,73
|
|PETKM
|5,27
|1.159.190.456
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,49
|506.370.281
|% 0,00
|
|KARSN
|5,13
|860.801.405
|% 8,46
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3778
|7,3812
|% -0,39
|
|Euro
|8,9724
|8,9774
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,0843
|10,1348
|% -0,24
|
|Frank
|8,2966
|8,3466
|% -0,47
|
|Riyal
|1,9629
|1,9727
|% -0,33
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|8,72
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|18,00
|
|Tam
|2.918
|2.991
|16,03
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|7,75
|
|Çeyrek
|707
|723
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,04
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,48
|
Seans Raporu
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