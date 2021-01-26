***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 10:04
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PSDTC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904334
BIST
11:231.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -9,44
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.538
En Düşük
1.517
11:237,4103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3998
11:238,9937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0061
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9797
11:23442,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,81
|Açılış
|: 442,60
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
441,03
BIST En Aktif Hisseler11:23
|MAALT
|254,20
|35.764.464
|% 10,00
|
|LUKSK
|44,04
|5.365.425
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|24.930.741
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|TBORG
|23,16
|2.370.797
|% 9,97
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.414.125
|% -9,99
|
|IZTAR
|22,90
|1.087.842
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,50
|712.735.276
|% 1,21
|
|GARAN
|9,45
|518.457.102
|% -0,94
|
|KARSN
|5,43
|510.495.893
|% 4,42
|
|KOZAL
|121,00
|455.705.610
|% -0,33
|
|ODAS
|4,02
|286.416.258
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,50
|712.735.276
|% 1,21
|
|TSKB
|1,93
|262.860.088
|% -1,53
|
|SKBNK
|1,52
|205.077.730
|% -1,94
|
|IHLGM
|1,55
|175.265.754
|% -1,27
|
|KARSN
|5,43
|510.495.893
|% 4,42
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4057
|7,4103
|% 0,08
|
|Euro
|8,9882
|8,9937
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,0721
|10,1226
|% -0,19
|
|Frank
|8,3073
|8,3573
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9708
|1,9807
|% 0,15
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-0,38
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,31
|