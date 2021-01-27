***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 15:15
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PSDTC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904870
BIST
16:551.491
En Yüksek
|Değişim
|: -2,94%
|| -45,17
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.485
16:557,4003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0564
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
16:558,9593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0210
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:55438,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,30
|Açılış
|: 438,41
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:55
|KONTR
|48,46
|221.534.668
|% 9,99
|
|MAALT
|279,60
|66.222.878
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|21.406.834
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.952.626
|% 9,96
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.823.959
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,98
|1.749.227.334
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,46
|1.553.032.399
|% -3,15
|
|GARAN
|9,24
|1.416.500.312
|% -2,94
|
|KRDMD
|6,77
|1.128.763.586
|% -1,88
|
|KOZAL
|115,40
|1.013.117.368
|% -4,63
|
|EKGYO
|2,46
|1.553.032.399
|% -3,15
|
|ODAS
|3,98
|1.749.227.334
|% 0,76
|
|TSKB
|1,85
|725.617.402
|% -4,15
|
|SKBNK
|1,48
|449.429.695
|% -1,33
|
|IHLGM
|1,43
|353.803.334
|% -5,92
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3957
|7,4003
|% 0,77
|
|Euro
|8,9533
|8,9593
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,1020
|10,1527
|% 0,43
|
|Frank
|8,2930
|8,3429
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9671
|1,9769
|% 0,77
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-7,87
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,02
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.945
|-9,00
|
|Tam
|2.889
|2.962
|-8,94
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|-4,32
|
|Çeyrek
|700
|716
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|-0,09
|