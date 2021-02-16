***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 16:07
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PSDTC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909928
BIST
17:321.538
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -24,84
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
17:327,0011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0369
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
17:328,4803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0257
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
17:32403,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,03
|Açılış
|: 403,16
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
402,91
BIST En Aktif Hisseler17:30
|BSOKE
|3,74
|334.043.159
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|63.649.319
|% 9,99
|
|VAKFN
|13,55
|7.868.696
|% 9,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|TGSAS
|23,98
|221.802.411
|% -8,26
|
|KRGYO
|6,28
|79.102.750
|% -8,19
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|TKURU
|373,80
|7.539.585
|% -7,70
|
|KOZAL
|146,00
|2.854.809.240
|% -1,82
|
|PETKM
|5,16
|2.714.503.262
|% 0,58
|
|SASA
|40,38
|2.299.008.678
|% 6,66
|
|GUBRF
|76,10
|1.914.647.360
|% 4,03
|
|GARAN
|9,80
|1.564.942.501
|% -2,49
|
|SKBNK
|1,53
|1.358.257.958
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,52
|1.535.640.862
|% -0,79
|
|PETKM
|5,16
|2.714.503.262
|% 0,58
|
|TSKB
|1,74
|483.006.757
|% -1,14
|
|YKBNK
|2,86
|651.139.171
|% -2,05
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9961
|7,0004
|% 0,52
|
|Euro
|8,4762
|8,4839
|% 0,35
|
|Sterlin
|9,6926
|9,7412
|% 0,40
|
|Frank
|7,8162
|7,8633
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8609
|1,8702
|% 0,53
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-27,69
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|2.691
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.672
|2.741
|-23,68
|
|Yarım
|1.291
|1.326
|-11,45
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,72
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,03
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,39
|