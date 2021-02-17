***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2021 10:02
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PSDTC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910259
BIST
09:551.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,67
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.550
En Düşük
1.550
09:557,0414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0484
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0476
En Düşük
6,9735
09:558,5103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0374
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5179
En Düşük
8,4397
09:55405,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,06
|Açılış
|: 405,70
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,19
En Düşük
401,23
BIST En Aktif Hisseler09:55
|KCHOL
|22,34
|573.910.108
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,37
|697.006.285
|% 0,00
|
|RYGYO
|5,50
|39.098.953
|% 0,00
|
|OZKGY
|5,89
|241.737.819
|% 0,00
|
|TKNSA
|18,40
|522.190.269
|% 0,00
|
|KCHOL
|22,34
|573.910.108
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,37
|697.006.285
|% 0,00
|
|RYGYO
|5,50
|39.098.953
|% 0,00
|
|OZKGY
|5,89
|241.737.819
|% 0,00
|
|TKNSA
|18,40
|522.190.269
|% 0,00
|
|KOZAL
|144,80
|3.273.080.947
|% 0,00
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% 0,00
|
|SASA
|41,18
|2.926.694.518
|% 0,00
|
|GUBRF
|77,90
|2.127.279.862
|% 0,00
|
|GARAN
|9,74
|1.790.840.027
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|1.680.910.652
|% 0,00
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% 0,00
|
|TSKB
|1,75
|526.153.617
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,85
|695.199.003
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0376
|7,0414
|% 0,69
|
|Euro
|8,5031
|8,5103
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,7410
|9,7898
|% 0,49
|
|Frank
|7,8468
|7,8941
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8707
|1,8801
|% 0,67
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-2,27
|
|Altın Gr.
|406
|406
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,33
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|0,06
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|0,17
|
Seans Raporu
09:55
daha fazla
-
10:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 47 artarak (% 0.40 ) 1, 629
-
10:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, VAKBN, TRKCM
-
10:11
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BASCM, ISATR
-
10:11
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MERIT, IDEAS
-
10:11
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TUPRS, TRKCM, SODA