***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2021 10:17
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926544
BIST
11:511.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -8,79
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
11:518,1907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0361
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
11:519,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0392
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
11:51458,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,04
|Açılış
|: 458,35
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler11:51
|PENGD
|4,51
|78.728.962
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|451.419
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|591.593
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|93.151.992
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.665.305
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,12
|38.911.742
|% -9,01
|
|KRTEK
|15,63
|3.477.252
|% -7,51
|
|NTGAZ
|16,49
|768.582.512
|% -0,24
|
|BJKAS
|12,29
|368.488.298
|% 9,93
|
|EREGL
|16,39
|347.564.072
|% 0,49
|
|PETKM
|6,07
|283.403.434
|% 1,00
|
|GARAN
|6,62
|282.981.856
|% -0,30
|
|EKGYO
|1,84
|160.992.728
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,07
|152.989.826
|% -1,43
|
|TSKB
|1,34
|78.736.903
|% -0,74
|
|IHLAS
|0,65
|33.873.840
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,12
|57.645.424
|% -1,75
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1872
|8,1907
|% 0,44
|
|Euro
|9,7285
|9,7424
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,2365
|11,2929
|% 0,85
|
|Frank
|8,8290
|8,8821
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1796
|2,1905
|% 0,54
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-6,11
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|0,21
|
Seans Raporu
11:51
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12:05ISKPL
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