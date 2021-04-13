***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 13:44
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PSDTC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927343
BIST
14:581.369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,10
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
14:588,1436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0059
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
14:589,6906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0261
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6646
14:58452,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,84
|Açılış
|: 452,25
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler14:58
|QUAGR
|21,90
|1.076.823
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|6.231.575
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.350.570
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.046.442
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|249.261.748
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|9.935.414
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|17.591.531
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|GARAN
|6,68
|796.877.342
|% 0,91
|
|EREGL
|16,85
|777.447.894
|% 2,74
|
|FENER
|33,64
|503.463.161
|% 7,48
|
|KOZAL
|113,20
|445.492.649
|% 1,16
|
|THYAO
|11,72
|421.014.181
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,78
|399.992.463
|% -2,20
|
|TSKB
|1,29
|241.197.582
|% -3,73
|
|YKBNK
|2,07
|342.476.926
|% 0,00
|
|GARAN
|6,68
|796.877.342
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,10
|74.523.548
|% -1,79
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1382
|8,1436
|% -0,07
|
|Euro
|9,6839
|9,6906
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,1251
|11,1809
|% -0,37
|
|Frank
|8,7578
|8,8106
|% -0,49
|
|Riyal
|2,1617
|2,1726
|% -0,22
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-1,31
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|-12,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-7,95
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-3,85
|
|Çeyrek
|723
|740
|-1,92
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|63,68
|63,68
|0,40
|