***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2021 17:55
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928173
BIST
17:391.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 25,75
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
17:398,0992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0065
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
17:399,6966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
17:39452,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,84
|Açılış
|: 452,18
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler17:39
|VAKKO
|14,09
|48.198.662
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.249.550
|% 9,98
|
|YESIL
|105,30
|68.998.076
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.838.796
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|23.951.824
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.568.532
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|80.296.432
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.635.872
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|18.117.395
|% -9,98
|
|GARAN
|6,94
|1.364.734.009
|% 3,58
|
|EREGL
|17,38
|1.347.773.166
|% 1,70
|
|KRDMD
|7,40
|711.691.688
|% 0,41
|
|SASA
|46,54
|676.992.452
|% 9,97
|
|SISE
|7,35
|626.046.942
|% 2,37
|
|YKBNK
|2,14
|484.342.931
|% 2,88
|
|GARAN
|6,94
|1.364.734.009
|% 3,58
|
|EKGYO
|1,86
|304.808.119
|% 3,91
|
|DOHOL
|3,26
|500.820.752
|% 5,16
|
|TSKB
|1,34
|182.838.668
|% 3,88
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0923
|8,0992
|% -0,08
|
|Euro
|9,6899
|9,6966
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,1129
|11,1687
|% -0,01
|
|Frank
|8,7315
|8,7841
|% -0,44
|
|Riyal
|2,1493
|2,1601
|% -0,27
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-6,80
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,41
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|65,94
|65,94
|2,27
|
Seans Raporu
17:39
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