***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 15:07
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PSDTC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929121
BIST
16:461.386
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -21,99
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.383
16:468,0755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0177
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
16:469,7190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0465
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
16:46459,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,56
|Açılış
|: 459,82
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler16:46
|FENER
|31,90
|24.428.861
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.478.434
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.648.805
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|DESA
|14,94
|25.548.093
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|72.717.035
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.093.542
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.724.203
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|36.038.409
|% -9,99
|
|EREGL
|18,27
|1.314.995.104
|% -0,38
|
|PETKM
|6,60
|1.168.988.027
|% 4,27
|
|GARAN
|7,08
|959.877.828
|% -2,75
|
|QUAGR
|27,00
|775.731.759
|% -7,28
|
|KRDMD
|7,26
|608.737.996
|% -2,42
|
|PETKM
|6,60
|1.168.988.027
|% 4,27
|
|EKGYO
|1,88
|301.942.196
|% -0,53
|
|ODAS
|3,10
|437.579.189
|% -7,46
|
|GARAN
|7,08
|959.877.828
|% -2,75
|
|MAKTK
|3,26
|417.009.753
|% -8,17
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0696
|8,0755
|% 0,22
|
|Euro
|9,7056
|9,7190
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,2362
|11,2926
|% 1,03
|
|Frank
|8,7847
|8,8377
|% 0,70
|
|Riyal
|2,1459
|2,1567
|% 0,19
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-4,24
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,81
|66,81
|0,04
|