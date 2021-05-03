***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2021 10:02
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PSDTC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934010
BIST
11:171.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,80
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.409
En Düşük
1.400
11:178,3073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0323
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
11:1710,0073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0367
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
11:17473,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,01
|Açılış
|: 473,77
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler11:17
|MRSHL
|271,70
|1.572.600
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.530.911
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|1.914.907
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|6.319.357
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|7.924.537
|% 9,97
|
|KRTEK
|10,53
|30.290.177
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,94
|536.420
|% -9,99
|
|VAKFN
|23,66
|85.027.381
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,20
|13.048.953
|% -9,43
|
|ATLAS
|1,66
|6.564.290
|% -7,78
|
|THYAO
|12,58
|392.498.250
|% 2,86
|
|BIOEN
|18,13
|244.276.950
|% 1,80
|
|SISE
|7,67
|223.480.341
|% 2,13
|
|PETKM
|6,85
|211.937.737
|% 2,09
|
|KOZAL
|113,10
|190.951.235
|% 0,09
|
|YKBNK
|2,11
|119.102.534
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,82
|65.911.746
|% 0,00
|
|THYAO
|12,58
|392.498.250
|% 2,86
|
|PETKM
|6,85
|211.937.737
|% 2,09
|
|SISE
|7,67
|223.480.341
|% 2,13
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3007
|8,3073
|% 0,39
|
|Euro
|10,0012
|10,0073
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,4670
|11,5245
|% 0,58
|
|Frank
|9,0617
|9,1163
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2090
|2,2201
|% 0,42
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|5,72
|
|Altın Gr.
|473
|474
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,96
|0,05
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|-0,32
|