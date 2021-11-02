***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2021 12:19
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973925
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.546
En Düşük
1.528
18:059,6055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6135
En Düşük
9,5977
18:0511,1413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0180
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1517
En Düşük
11,1061
18:05550,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,79
|Açılış
|: 550,33
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
552,66
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|6,49
|42.079.344
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,56
|47.144.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,40
|26.802.130
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|138.682.981
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.250.810
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,66
|49.606.608
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|218.719.802
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.587.890
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|MAKTK
|3,29
|18.238.155
|% -9,86
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|THYAO
|15,49
|1.332.376.055
|% 1,37
|
|SISE
|8,62
|889.888.886
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,07
|857.998.663
|% 2,02
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|851.690.966
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,21
|795.998.889
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,03
|326.567.777
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6037
|9,6137
|% 0,12
|
|Euro
|11,1249
|11,1441
|% 0,19
|
|Sterlin
|13,0505
|13,1160
|% 0,12
|
|Frank
|10,4660
|10,5291
|% 0,09
|
|Riyal
|2,5525
|2,5653
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-6,29
|
|Altın Gr.
|552
|552
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,66
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Seans Raporu
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