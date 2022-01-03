***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.01.2022 10:07
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PSDTC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987739
BIST
15:511.910
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 52,65
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:5113,2732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0187
|Açılış
|: 13,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:5115,1470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0407
|Açılış
|: 14,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:51778,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,62
|Açılış
|: 778,05
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:51
|CRFSA
|42,02
|3.177.552
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|8.766.029
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.803.303
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.360.916
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.870.933
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,60
|52.467.163
|% -5,14
|
|NIBAS
|14,29
|20.222.069
|% -4,22
|
|AKGRT
|10,24
|12.323.198
|% -3,40
|
|PKART
|19,04
|3.781.247
|% -2,91
|
|GARAN
|11,46
|1.473.764.008
|% 1,69
|
|THYAO
|20,96
|1.279.892.697
|% 4,70
|
|EREGL
|28,70
|987.132.958
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,44
|817.760.864
|% 1,78
|
|SISE
|13,67
|780.558.347
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,44
|817.760.864
|% 1,78
|
|ODAS
|1,38
|182.340.468
|% 2,99
|
|GARAN
|11,46
|1.473.764.008
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,20
|254.685.305
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,30
|515.628.144
|% 1,39
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2715
|13,2732
|% 0,14
|
|Euro
|15,0822
|15,1470
|% 0,27
|
|Sterlin
|17,8266
|17,9160
|% -0,25
|
|Frank
|14,4463
|14,5333
|% -0,17
|
|Riyal
|3,5167
|3,5344
|% -0,09
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-9,50
|
|Altın Gr.
|777
|777
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|5.133
|5.211
|-123,00
|
|Tam
|5.142
|5.276
|-87,48
|
|Yarım
|2.485
|2.552
|-42,32
|
|Çeyrek
|1.247
|1.276
|-21,16
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,19
|78,19
|0,41
|