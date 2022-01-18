***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 17:18
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994930
BIST
17:271.996
En Yüksek
|Değişim
|: -4,29%
|| -89,56
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
1.994
17:2713,6169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1794
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
17:2715,4783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1441
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:27793,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 7,26
|Açılış
|: 793,38
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,49
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:27
|IZTAR
|23,10
|57.063.846
|% 10,00
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|TETMT
|471,20
|81.007.364
|% 9,63
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|EUHOL
|3,49
|44.126.777
|% 6,73
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|AKFGY
|7,19
|40.839.330
|% -9,90
|
|RALYH
|8,68
|37.722.388
|% -6,57
|
|KOZAL
|127,90
|937.441.637
|% -4,27
|
|EKGYO
|2,42
|694.383.765
|% -3,59
|
|TTKOM
|10,26
|348.855.389
|% -4,82
|
|ODAS
|1,40
|246.612.021
|% -2,10
|
|KONTR
|82,30
|220.566.492
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,42
|694.383.765
|% -3,59
|
|ODAS
|1,40
|246.612.021
|% -2,10
|
|ADESE
|0,77
|33.189.618
|% -2,53
|
|CEMAS
|1,14
|46.051.354
|% -1,72
|
|HLGYO
|2,54
|97.601.251
|% -1,17
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6053
|13,6169
|% 1,34
|
|Euro
|15,4616
|15,4783
|% 0,94
|
|Sterlin
|18,4060
|18,4983
|% 0,70
|
|Frank
|14,7740
|14,8630
|% 0,94
|
|Riyal
|3,6116
|3,6297
|% 1,17
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-4,30
|
|Altın Gr.
|794
|794
|7,59
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,24
|10,25
|0,29
|
|B. Petrol
|87,24
|87,24
|0,76
|
Seans Raporu
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