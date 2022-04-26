***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 17:25
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023939
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -64,30
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
18:0514,8039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0362
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
18:0515,7858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0479
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7596
18:05907,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,30
|Açılış
|: 907,23
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|43,12
|69.654.206
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|3.902.557
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|31.234.726
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|1.183.210
|% 9,97
|
|UTPYA
|12,73
|1.729.854
|% 9,93
|
|KGYO
|4,62
|22.905.253
|% -9,94
|
|LIDFA
|5,72
|40.810.911
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|288.345.816
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.603.637
|% -9,87
|
|GSDDE
|4,01
|49.486.968
|% -9,07
|
|EKGYO
|2,60
|1.454.675.094
|% -5,80
|
|KOZAL
|164,50
|1.085.531.062
|% -2,08
|
|KONTR
|159,10
|921.034.931
|% 2,05
|
|ODAS
|2,37
|860.282.038
|% -4,44
|
|TTKOM
|12,52
|857.169.225
|% -3,25
|
|EKGYO
|2,60
|1.454.675.094
|% -5,80
|
|ODAS
|2,37
|860.282.038
|% -4,44
|
|VAKBN
|4,54
|759.385.719
|% -2,78
|
|HALKB
|5,44
|851.358.544
|% -6,04
|
|KLGYO
|1,12
|109.884.358
|% -3,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7969
|14,8039
|% 0,25
|
|Euro
|15,7708
|15,7858
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,6333
|18,7267
|% -0,75
|
|Frank
|15,3577
|15,4502
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9330
|3,9527
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|8,66
|
|Altın Gr.
|907
|908
|5,65
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,33
|
Seans Raporu
18:05
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