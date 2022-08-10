***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2022 10:00
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PSDTC]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054007
BIST
16:402.815
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 30,30
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.823
En Düşük
2.764
16:4017,9402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0413
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
16:4018,5148
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2371
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
16:401.034,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.034,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler16:38
|MGROS
|66,10
|385.285.986
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.169.812
|% 9,98
|
|KONTR
|186,60
|372.545.448
|% 9,96
|
|OBASE
|18,57
|245.830.194
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|17.993.298
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|13.858.201
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.512.085.450
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|158,00
|1.646.084.264
|% -8,99
|
|THYAO
|59,65
|3.755.414.208
|% 1,79
|
|YKBNK
|5,40
|2.235.327.307
|% 3,05
|
|AKBNK
|9,81
|1.739.624.118
|% 3,48
|
|KOZAL
|158,00
|1.646.084.264
|% -8,99
|
|EKGYO
|3,65
|1.615.862.363
|% 5,49
|
|EKGYO
|3,65
|1.615.862.363
|% 5,49
|
|YKBNK
|5,40
|2.235.327.307
|% 3,05
|
|ODAS
|4,05
|1.115.665.546
|% -3,34
|
|ZOREN
|2,71
|711.635.075
|% 4,63
|
|TSKB
|3,36
|679.577.225
|% 3,38
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9279
|17,9398
|% 0,23
|
|Euro
|18,5092
|18,5235
|% 1,34
|
|Sterlin
|21,8107
|21,9201
|% 1,13
|
|Frank
|18,9395
|19,0536
|% 1,22
|
|Riyal
|4,7562
|4,7801
|% 0,12
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|0,36
|
|Cumhuriyet
|6.905
|7.010
|0,00
|
|Tam
|6.933
|6.984
|-13,00
|
|Yarım
|3.378
|3.414
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,71
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,01
|
|B. Petrol
|95,51
|95,51
|-0,80
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
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16:52NTGAZ
Yüzde 7.73 oranında artışla 15.06 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 432, 107 adet işlem
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16:51XU100
Endeks 2, 818 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 38, 026.00 milyon TL de
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16:50ALKA
Yüzde 4.32 oranında artışla 49.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 802, 019 adet işlem
-
16:48SNGYO
Yüzde 9.86 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 518, 313 adet işlem
-
16:47SKBNK
Yüzde 8.85 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 117, 258, 634 adet işlem