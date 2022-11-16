***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 14:16
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080292
BIST
14:094.753
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 95,76
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.677
14:0918,6134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
14:0919,4116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1402
|Açılış
|: 19,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
14:091.066,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,55
|Açılış
|: 1.066,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler14:09
|KONTR
|215,60
|1.540.428.385
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|26.745.428
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|219.505.706
|% 10,00
|
|ORGE
|31,26
|102.379.919
|% 9,99
|
|FONET
|16,18
|105.057.541
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|477.534
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|135.574.598
|% -9,99
|
|ZEDUR
|31,38
|896.040
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|20.179.175
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,09
|697.947.792
|% -9,91
|
|YKBNK
|11,42
|5.227.999.478
|% 5,84
|
|THYAO
|106,10
|5.066.036.809
|% -2,66
|
|ISCTR
|10,35
|4.444.934.421
|% 6,37
|
|AKBNK
|17,28
|3.923.616.789
|% 6,73
|
|EREGL
|37,76
|3.685.653.563
|% 0,43
|
|YKBNK
|11,42
|5.227.999.478
|% 5,84
|
|ISCTR
|10,35
|4.444.934.421
|% 6,37
|
|SKBNK
|2,44
|961.649.493
|% 4,27
|
|TSKB
|3,42
|1.183.469.988
|% 4,91
|
|EKGYO
|5,63
|1.730.627.837
|% 1,26
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6117
|18,6134
|% 0,06
|
|Euro
|19,4023
|19,4116
|% 0,73
|
|Sterlin
|22,0996
|22,2105
|% 0,46
|
|Frank
|19,7287
|19,8475
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% 0,07
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,76
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|3,42
|
|Cumhuriyet
|7.105
|7.212
|19,00
|
|Tam
|7.078
|7.192
|-3,00
|
|Yarım
|3.437
|3.516
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.719
|1.758
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|0,22
|
|B. Petrol
|94,38
|94,38
|0,52
|
Seans Raporu
14:09
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