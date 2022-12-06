***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 14:51
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084786
BIST
17:275.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 47,30
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:2718,6430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:2719,6005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0517
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:271.065,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.065,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:27
|BARMA
|122,10
|32.846.243
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|776.387.487
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|368.932.066
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|410.896.887
|% -9,98
|
|YESIL
|4,00
|11.954.552
|% -9,91
|
|ALKA
|42,28
|359.850.134
|% -9,50
|
|SNICA
|31,84
|760.099.617
|% -9,29
|
|KRDMD
|17,28
|12.981.849.078
|% 6,47
|
|THYAO
|136,50
|8.288.731.536
|% -1,52
|
|EREGL
|42,76
|6.600.204.011
|% 0,75
|
|SISE
|40,44
|4.777.377.434
|% 4,66
|
|AKBNK
|16,31
|4.001.333.437
|% 0,18
|
|KRDMD
|17,28
|12.981.849.078
|% 6,47
|
|EKGYO
|7,31
|3.889.423.478
|% 0,55
|
|ADESE
|1,85
|549.146.573
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,31
|4.001.333.437
|% 0,18
|
|ISCTR
|10,28
|2.306.610.079
|% 1,28
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6340
|18,6430
|% 0,03
|
|Euro
|19,5905
|19,6005
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,6690
|22,7827
|% 0,19
|
|Frank
|19,7693
|19,8884
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9437
|4,9685
|% 0,02
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|11,32
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|6,18
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.169
|7.217
|49,00
|
|Yarım
|3.471
|3.528
|23,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.763
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|0,15
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|-0,59
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, TTKOM
-
17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, SASA, BIMAS
-
17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 99 artarak (% 1.34 ) 4, 393
-
17:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKSN, KRDMA, ERCB, BALAT, KRDMB, EMNIS, DAGI, RHEAG, GLCVY, VKING
-
17:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, PEKGY, YESIL