***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2023 11:21
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PSDTC]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172000
BIST
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14:186.409
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 40,40
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
14:1826,2169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1967
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2169
En Düşük
25,9818
14:1829,4307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,2023
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
14:181.648,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.648,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler14:18
|EDIP
|12,98
|126.531.752
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|18.990.543
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|37.640.299
|% 10,00
|
|BAYRK
|8,26
|148.927.240
|% 9,99
|
|MAALT
|538,50
|20.034.292
|% 9,99
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|69.534.885
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|3.423.930
|% -9,99
|
|AYCES
|239,90
|207.677.309
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|33.058.278
|% -9,94
|
|THYAO
|213,30
|5.577.113.013
|% 1,81
|
|ASELS
|70,15
|5.165.003.803
|% 3,16
|
|AKBNK
|24,52
|2.709.207.867
|% 0,33
|
|ASTOR
|82,95
|2.387.135.562
|% -0,36
|
|ISCTR
|14,60
|2.323.709.804
|% -1,08
|
|ISCTR
|14,60
|2.323.709.804
|% -1,08
|
|YKBNK
|13,95
|2.177.389.835
|% -2,24
|
|EKGYO
|8,31
|1.120.412.731
|% -0,12
|
|SKBNK
|2,86
|349.980.623
|% -2,05
|
|AKBNK
|24,52
|2.709.207.867
|% 0,33
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1655
|26,2169
|% 0,76
|
|Euro
|29,4206
|29,4307
|% 0,69
|
|Sterlin
|34,2506
|34,4224
|% 0,42
|
|Frank
|30,3731
|30,5561
|% 0,57
|
|Riyal
|6,9638
|6,9987
|% 0,63
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-0,56
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|6,79
|
|Cumhuriyet
|10.963
|11.129
|-16,00
|
|Tam
|10.607
|10.799
|16,00
|
|Yarım
|5.304
|5.424
|7,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.712
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,86
|20,89
|0,05
|
|B. Petrol
|81,27
|81,27
|-0,09
|
Seans Raporu
14:18
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14:33OSTIM
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Yüzde 4.52 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 090, 089 adet işlem
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14:31ULUUN
Yüzde 4.06 oranında artışla 30.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 302, 541 adet işlem
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14:30BERA
Yüzde 5.86 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 692, 292 adet işlem