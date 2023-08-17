***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2023 10:27
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186317
BIST
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14:377.769
En Düşük
|Değişim
|: 1,40%
|| 107,11
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
14:3727,1003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 27,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,2362
En Düşük
27,0086
14:3729,5674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1305
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
14:371.654,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.654,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.657,45
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler14:37
|GSRAY
|6,85
|361.072.697
|% 10,04
|
|SNICA
|34,76
|356.076.623
|% 10,00
|
|SDTTR
|356,40
|1.535.309.216
|% 10,00
|
|INVEO
|36,30
|176.152.962
|% 10,00
|
|FZLGY
|19,69
|677.030.865
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|5.848.399
|% -9,98
|
|ALKIM
|36,90
|101.360.482
|% -4,65
|
|IZMDC
|8,25
|333.315.875
|% -4,51
|
|OZSUB
|27,52
|61.923.732
|% -4,38
|
|MTRYO
|7,67
|5.360.589
|% -4,13
|
|THYAO
|260,60
|6.701.277.971
|% 2,40
|
|EREGL
|43,14
|5.325.974.556
|% 3,55
|
|TUPRS
|122,00
|4.486.809.757
|% 2,35
|
|ASTOR
|135,50
|4.423.160.796
|% 3,20
|
|YKBNK
|16,51
|2.756.322.941
|% 1,54
|
|ZOREN
|5,12
|1.864.747.375
|% 3,85
|
|SKBNK
|4,21
|1.008.086.094
|% 2,18
|
|EKGYO
|8,99
|1.961.224.656
|% 1,35
|
|YKBNK
|16,51
|2.756.322.941
|% 1,54
|
|ADESE
|2,00
|305.948.884
|% -0,50
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0948
|27,1003
|% 0,21
|
|Euro
|29,5496
|29,5674
|% 0,44
|
|Sterlin
|34,4701
|34,6430
|% 0,32
|
|Frank
|30,7540
|30,9393
|% 0,36
|
|Riyal
|7,2044
|7,2405
|% 0,10
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|6,92
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|6,88
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.084
|11.145
|21,00
|
|Yarım
|5.559
|5.598
|11,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.799
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,84
|0,31
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|0,80
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Seans Raporu
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